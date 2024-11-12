«Либо научим, либо заменим»: Курским чиновникам дали сигнал после отставки главы приграничного района
Смирнов: Главу Суджанского района уволили из-за недостаточных контактов с людьми
Отставка главы приграничного Суджанского района Курской области Александра Богачёва связана с его недостаточными контактами с населением. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Смирнов. Он также дал сигнал чиновникам, которые не хотят общаться с гражданами.
«На себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (c жителями — Прим. Life.ru). И тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены», — сказал Смирнов после встречи с жителями приграничных районов.
Напомним, об отставке Александра Богачёва стало известно сегодня прямо на встрече с гражданами. Причиной такого решения стало поведение чиновника в отношении населения: глава Суджанского района не хотел идти на контакт с местными жителями после украинского вторжения 6 августа. Богачёв с начала августа ни разу не общался с людьми на местах, также не контактировал с коллегами и с губернатором Алексеем Смирновым. В итоге объявление об отставке жители Курской области сопроводили аплодисментами.
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