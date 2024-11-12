«Либо научим, либо заменим»: Курским чиновникам дали сигнал после отставки главы приграничного района

Отставка главы приграничного Суджанского района Курской области Александра Богачёва связана с его недостаточными контактами с населением. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Смирнов. Он также дал сигнал чиновникам, которые не хотят общаться с гражданами.

«На себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (c жителями — Прим. Life.ru). И тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены», — сказал Смирнов после встречи с жителями приграничных районов.