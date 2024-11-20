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Регион
20 ноября, 09:58

Ростовский сенатор Ирина Рукавишникова сложила полномочия

Ирина Рукавишникова. Обложка © Telegram / Сенатор Ирина Рукавишникова

Ирина Рукавишникова. Обложка © Telegram / Сенатор Ирина Рукавишникова

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно сложила свои полномочия. Сегодня, 20 ноября, Совет Федерации утвердил её отставку. В своём телеграм-канале она выразила благодарность председателю СФ Валентине Матвиенко за поддержку и наставничество.

«Спасибо жителям донского региона, коллегам — сенаторам, депутатам донского парламента, представителям государственных органов и общественных организаций за эффективное сотрудничество и плодотворное взаимодействие», — написала Рукавишникова.

Политик подчеркнула, что за время своей работы она участвовала в разработке примерно 200 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов граждан.

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А ранее Life.ru сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ушёл в отставку. Он выразил благодарность своим коллегам за усилия в продвижении. Позже стало известно, что глава региона займёт должность депутата Законодательного собрания региона.

Александра Мышляева
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