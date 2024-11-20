Ростовский сенатор Ирина Рукавишникова сложила полномочия

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно сложила свои полномочия. Сегодня, 20 ноября, Совет Федерации утвердил её отставку. В своём телеграм-канале она выразила благодарность председателю СФ Валентине Матвиенко за поддержку и наставничество.

«Спасибо жителям донского региона, коллегам — сенаторам, депутатам донского парламента, представителям государственных органов и общественных организаций за эффективное сотрудничество и плодотворное взаимодействие», — написала Рукавишникова.