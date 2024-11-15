В Ростовской области десять судей одновременно ушли в отставку

В Ростовской области произошло массовое увольнение судей: семь председателей судов и трое судей одновременно подали в отставку. Их полномочия были прекращены на внеочередном заседании 15 ноября. Причины этих отставок не раскрываются.

Согласно информации, размещённой на сайте Квалификационной коллегии судей, среди председателей судов заявления подали Али Хайбулаев (Кировский районный суд Ростова-на-Дону), Дмитрий Григорьев (Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону), Александр Емелин (Белокалитвинский городской суд), Максим Корчинов (Миллеровский районный суд), Лариса Коротун (Шахтинский городской суд), Валери Орлов (Красносулинский районный суд) и Алексей Берестовой (Пролетарский районный суд).

Кроме того, в отставку ушли судьи Ростовского областного суда Александра Микулина и Ирина Худякова, а также судья Миллеровского районного суда Анжела Шоркина.