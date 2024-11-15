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Регион
15 ноября, 07:54

Мэр Самары Елена Лапушкина по собственному желанию ушла в отставку

Мэр Самары Елена Лапушкина. Обложка © Telegram / Елена Лапушкина

Мэр Самары Елена Лапушкина. Обложка © Telegram / Елена Лапушкина

Мэр Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку по собственному желанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение поддержали в ходе заседания Гордумы.

«Депутаты приняли отставку Лапушкиной. Исполняющим обязанности назначен [первый замглавы города] Иван Носков» — приводит ТАСС слова представителя администрации.

Елена Лапушкина занимала должность мэра Самары с декабря 2017 года. А Иван Носков, ранее возглавлявший Дзержинск в Нижегородской области, был назначен на должность первого заместителя главы Самары в октябре этого года. Кроме того, губернатор Вячеслав Федорищев внёс в региональный парламент кандидатуру Лапушкиной для назначения на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Экс-губернатор Ростовской области Голубев получил мандат депутата заксобрания
Экс-губернатор Ростовской области Голубев получил мандат депутата заксобрания

А ранее Life.ru писал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку. Глава региона выразил благодарность своим коллегам и соратникам за успешные и действенные усилия в продвижении. Позднее стало известно, что Голубев получил мандат депутата Законодательного собрания региона.

Дарья Нарыкова
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