Мэр Самары Елена Лапушкина по собственному желанию ушла в отставку

Мэр Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку по собственному желанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение поддержали в ходе заседания Гордумы.

Елена Лапушкина занимала должность мэра Самары с декабря 2017 года. А Иван Носков, ранее возглавлявший Дзержинск в Нижегородской области, был назначен на должность первого заместителя главы Самары в октябре этого года. Кроме того, губернатор Вячеслав Федорищев внёс в региональный парламент кандидатуру Лапушкиной для назначения на должность уполномоченного по правам человека в регионе.