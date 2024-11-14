Экс-губернатор Ростовской области Голубев получил мандат депутата заксобрания

Напомним, 4 ноября Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку. Теперь он будет заниматься другой работой. Он выразил благодарность своим коллегам и соратникам за успешные и действенные усилия в продвижении. Также подчеркнул, что жители региона всегда работали как единая команда, и их слаженная работа помогла решить множество насущных вопросов.