Экс-губернатор Ростовской области Голубев получил мандат депутата заксобрания
Пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области сообщила, что освобождённый депутатский мандат в Законодательном собрании области был передан бывшему губернатору региона Василию Голубеву.
«Вакантный депутатский мандат в донском парламенте передан Василию Голубеву. Соответствующее решение принято сегодня, 14 ноября, на 98-м заседании Избирательной комиссии Ростовской области», — говорится в сообщении.
Напомним, 4 ноября Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку. Теперь он будет заниматься другой работой. Он выразил благодарность своим коллегам и соратникам за успешные и действенные усилия в продвижении. Также подчеркнул, что жители региона всегда работали как единая команда, и их слаженная работа помогла решить множество насущных вопросов.
ТАСС / Ковалев Петр