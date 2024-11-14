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Регион
14 ноября, 19:17

Уволенный под аплодисменты глава Суджанского района заявил, что не обижается на радость жителей

Бывший глава Суджанского района поделился, что не обижается на местных жителей

Александр Богачёв. Фото © Telegram / «Богачёв Александр Михайлович»

Александр Богачёв. Фото © Telegram / «Богачёв Александр Михайлович»

Уволенный под аплодисменты на встрече с местными жителями глава Суджанского района заявил, что не обижается из-за их радости. Сейчас, по словам Александра Богачёва, он занят волонтёрской деятельностью — вывозит из деревень людей, нуждающихся в этом. Он сообщил, что отставка никак не сказалась на отношении местных жителей к нему — ежедневно помогает одному-двум людям, в основном это пенсионеры.

«Люди в какой-то степени обижены, может, там оказались обездоленные. Понятное дело, что они в каком-то состоянии аффекта или нервного срыва. Поэтому у жителей получилась такая реакция на мою отставку», — поделился бывший глава с RT.

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Напомним, 12 ноября главу Суджанского района отправили в отставку во время встречи руководства региона с местным населением. Причиной стало то, что Богачёв не захотел идти на контакт с жителями. В результате постоянного бездействия главу региона решили убрать с поста. Данный вопрос стал одним из первых, что обсуждали на встрече. Когда решение удовлетворили, в зале раздались аплодисменты.

Алена Пенчугина
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