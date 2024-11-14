Уволенный под аплодисменты глава Суджанского района заявил, что не обижается на радость жителей

Уволенный под аплодисменты на встрече с местными жителями глава Суджанского района заявил, что не обижается из-за их радости. Сейчас, по словам Александра Богачёва, он занят волонтёрской деятельностью — вывозит из деревень людей, нуждающихся в этом. Он сообщил, что отставка никак не сказалась на отношении местных жителей к нему — ежедневно помогает одному-двум людям, в основном это пенсионеры.

«Люди в какой-то степени обижены, может, там оказались обездоленные. Понятное дело, что они в каком-то состоянии аффекта или нервного срыва. Поэтому у жителей получилась такая реакция на мою отставку», — поделился бывший глава с RT.