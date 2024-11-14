Уволенную главу Кореневского района Дягтерёву освистали за хвастовство медалью
Марина Дегтярёва. Фото © VK / Марина Дегтярёва
Бывшая глава Кореневского района Курской области, Марина Дегтярёва, на мероприятии, где её попросили покинуть должность, похвасталась наградой за вклад в оборону. Её заявление об успехах районных глав публика встретила жёсткой реакцией. Об этом сообщает Mash.
Жители освистали Дягтерёву. Видео © Telegram / Mash
Дегтярёва начала выступление с упоминания медали, которую вручили не только ей, но и всем главам приграничного района, что вызвало бурное недовольство среди присутствующих. В это время губернатор Курской области Алексей Смирнов, повернулся к ней, указывая на реакцию аудитории на её слова. К слову, речь идёт о медали за достижения в укреплении обороноспособности. При этом на встрече поднимались вопросы эвакуации жителей из приграничных районов, которую глава района не организовала должным образом.
Напомним, глава региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходит в Курской государственной филармонии. Накануне в отставку отправили главу Суджанского района Александра Богачёва. По словам местных жителей, чиновник не общался с ними и не отвечал на важные вопросы о мерах соцподдержки.