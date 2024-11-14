Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:29
5887

Уволенную главу Кореневского района Дягтерёву освистали за хвастовство медалью

Марина Дегтярёва. Фото © VK / Марина Дегтярёва

Марина Дегтярёва. Фото © VK / Марина Дегтярёва

Бывшая глава Кореневского района Курской области, Марина Дегтярёва, на мероприятии, где её попросили покинуть должность, похвасталась наградой за вклад в оборону. Её заявление об успехах районных глав публика встретила жёсткой реакцией. Об этом сообщает Mash.

Жители освистали Дягтерёву. Видео © Telegram / Mash

Дегтярёва начала выступление с упоминания медали, которую вручили не только ей, но и всем главам приграничного района, что вызвало бурное недовольство среди присутствующих. В это время губернатор Курской области Алексей Смирнов, повернулся к ней, указывая на реакцию аудитории на её слова. К слову, речь идёт о медали за достижения в укреплении обороноспособности. При этом на встрече поднимались вопросы эвакуации жителей из приграничных районов, которую глава района не организовала должным образом.

«Либо научим, либо заменим»: Курским чиновникам дали сигнал после отставки главы приграничного района
«Либо научим, либо заменим»: Курским чиновникам дали сигнал после отставки главы приграничного района

Напомним, глава региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходит в Курской государственной филармонии. Накануне в отставку отправили главу Суджанского района Александра Богачёва. По словам местных жителей, чиновник не общался с ними и не отвечал на важные вопросы о мерах соцподдержки.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar