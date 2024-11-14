Уволенную главу Кореневского района Дягтерёву освистали за хвастовство медалью

Бывшая глава Кореневского района Курской области, Марина Дегтярёва, на мероприятии, где её попросили покинуть должность, похвасталась наградой за вклад в оборону. Её заявление об успехах районных глав публика встретила жёсткой реакцией. Об этом сообщает Mash .

Дегтярёва начала выступление с упоминания медали, которую вручили не только ей, но и всем главам приграничного района, что вызвало бурное недовольство среди присутствующих. В это время губернатор Курской области Алексей Смирнов, повернулся к ней, указывая на реакцию аудитории на её слова. К слову, речь идёт о медали за достижения в укреплении обороноспособности. При этом на встрече поднимались вопросы эвакуации жителей из приграничных районов, которую глава района не организовала должным образом.