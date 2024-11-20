«Не слишком вы себе позволяете, чучелы?»: Оскандалившийся депутат обвинил россиянок в гордыне

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, представляющий Курганскую область, заявил, что ему ничего не известно о жалобе в прокуратуру, поданной бывшим следователем из-за его слов о необходимости рожать «пока рожалка работает». В беседе с «Газетой.ru» парламентарий назвал это обращение провокацией и сравнил его с подрывной деятельностью. Он также отметил, что его слова были неправильно истолкованы.

По мнению депутата, его выражение касалось не женщин, а их детородных функций, которые он назвал «рожалкой». Он подчеркнул, что отказ от рождения детей — это прямое нарушение замысла Бога, и люди, выбирающие этот путь, рискуют убить в утробе будущих великих людей.

«Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого учёного Ломоносова? А если вы убили великого учёного Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию Бога на земле замахнулись», — заявил Ильтяков.

Депутат подчеркнул, что пока у человека есть возможность рожать, он должен «наполнять землю», выполняя своё предназначение, иначе это будет актом гордыни перед Всевышним.