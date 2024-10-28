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28 октября, 13:20

«Назовём своим именем»: В РПЦ поддержали запрет слова «аборт» в пользу «убийства»

Священник Береговой поддержал инициативу Захаровой о запрете слова «аборт»

Священник Владислав Береговой поддержал инициативу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете слова «аборт» и использовании вместо него словосочетания «убийство в утробе». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Если женщина идёт на эту процедуру, её будут спрашивать: вы готовы совершить убийство ребёнка в утробе? Когда женщина будет приобретать медикаментозные средства, на них будет написано: «средство для убийства ребёнка в утробе. И всё. Никаких запретов. Просто назовем все своим именем, без эвфемизмов», — пишет священник, отмечая, что в православной среде слово «аборт» давно заменили на «детоубийство».

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Недавно адвокат Андрей Алёшкин усомнился в эффективности идеи рассылать беременным уведомления с призывом не совершать аборт. Он отметил, что это решение вряд ли заставит женщин сохранить ребёнка, поскольку на такой шаг их толкает вовсе не духовный или моральный аспект.

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Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Николай Рюмин
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