«Назовём своим именем»: В РПЦ поддержали запрет слова «аборт» в пользу «убийства»

Священник Владислав Береговой поддержал инициативу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете слова «аборт» и использовании вместо него словосочетания «убийство в утробе». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Если женщина идёт на эту процедуру, её будут спрашивать: вы готовы совершить убийство ребёнка в утробе? Когда женщина будет приобретать медикаментозные средства, на них будет написано: «средство для убийства ребёнка в утробе. И всё. Никаких запретов. Просто назовем все своим именем, без эвфемизмов», — пишет священник, отмечая, что в православной среде слово «аборт» давно заменили на «детоубийство».