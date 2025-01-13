Российская чиновница уволилась после скандала с фото в платье с марихуаной

Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова покинула свой пост. В прошлом году она оказалась в центре скандала из-за фотографии в платье с принтом марихуаны в своих соцсетях, передаёт NN.ru. Последний рабочий день у чиновницы был 10 января.

Кизилова была назначена на должность заместителя министра в 2022 году, и в её обязанности входили вопросы, связанные с общим образованием, кадровой политикой и безопасностью. Прежде чем занять эту позицию, она работала школьным учителем и методистом в администрации Канавинского района. С 2019 по 2021 год Кизилова также занимала пост главы учебного центра «Волго-Вятской пассажирской компании».

Скандал с Кизиловой произошёл в сентябре 2024 года. Чиновница выставила на свою страничку «ВКонтакте» фотографии с отдыха на Кубе, на которых позировала в платье с принтом марихуаны.