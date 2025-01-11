Департамент Тюмени возглавит чиновница, уволившаяся после секс-скандала с сыном
Светлана Субботина. Обложка © Park72.ru
Должность исполняющего обязанности главы департамента по спорту и молодёжной политике Тюмени займёт Светлана Субботина. Об этом журналистам рассказал анонимный источник в мэрии. В 2016 году чиновница занимала должность заместителя директора этого департамента и уволилась по собственному желанию после скандала, в который попал её сын, поучаствовавший в оргии.
«Место уволившегося Борисевича временно займёт Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — рассказал инсайдер в беседе с URA.RU.
В 2016-м году сын Субботиной попал в порноскандал, после того как видео секс-оргии, в которой он участвовал, распространилось по Сети. Наши коллеги направили запрос по этому поводу в тюменский департамент по спорту и молодёжной политике и ожидают ответа.
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