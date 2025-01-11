Департамент Тюмени возглавит чиновница, уволившаяся после секс-скандала с сыном

Должность исполняющего обязанности главы департамента по спорту и молодёжной политике Тюмени займёт Светлана Субботина. Об этом журналистам рассказал анонимный источник в мэрии. В 2016 году чиновница занимала должность заместителя директора этого департамента и уволилась по собственному желанию после скандала, в который попал её сын, поучаствовавший в оргии.

«Место уволившегося Борисевича временно займёт Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — рассказал инсайдер в беседе с URA.RU.