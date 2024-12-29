Мэр из ХМАО, расстрелявший дом парня 12-летней дочери, решил уйти на СВО
После скандальных разборок с 15-летним парнем своей 12-летней дочери глава посёлка Куминский (Кондинский ХМАО) Сергей Грубцов решил уйти на СВО. Он уже отстранён от должности и ждёт отправку на фронт в январе, передаёт URA.RU.
Анонимный источник утверждает, что для градоначальника инцидент закончится возбуждением уголовного по статье «Хулиганство». Некоторые жители посёлка заявили, что во время происшествия не было стрельбы, а Грубцов был просто рассержен и эмоционален. Другие же говорят, что выстрел всё-таки был, при чём не один.
Напомним, что мэр посёлка узнал о сексуальных связях своей несовершеннолетней дочери с подростком. Первое время он пытался решить конфликт словами, но после просмотра порно-ролика с их участием пришёл в ярость. Он схватил ружьё с нарезным карабином калибра 7,62 и расстрелял окна дома, в котором жил парень.
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