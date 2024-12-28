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28 декабря, 12:17

Чиновник из ХМАО расстрелял дом парня после секс-скандала с малолетней дочерью

Mash: Чиновник из ХМАО открыл стрельбу по дому парня своей 12-летней дочери

Глава посёлка Куминский (Кондинский ХМАО) Сергей Грубцов открыл огонь по дому парня своей 12-летней дочери, когда подростки занимались сексом. Об этом сообщает Mash.

Ружьё, из которого стрелял чиновник из ХМАО. Фото © Telegram / Mash

Ружьё, из которого стрелял чиновник из ХМАО. Фото © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, чиновник узнал о 15-летнем ухажёре дочери летом. Первое время пытался решить ситуацию разговором. Недавно одноклассники опубликовали видео интимного характера с девочкой и её парнем, ролик дошёл до отца. Мужчина написал заявление в полицию, однако дело никуда не сдвигалось. Четыре дня назад глава Куминского ушёл в запой от безысходности и стал совсем разъярённым.

Последствия обстрела дома в ХМАО. Фото © Telegram / Mash

Последствия обстрела дома в ХМАО. Фото © Telegram / Mash

Мужчина взял ружьё с нарезным карабином калибра 7,62, пошёл к дому парня дочери и расстрелял стены и окна. Как сообщает URA.ru, подростка там не оказалось, тогда мужчина несколько раз выстрелил в потолок. После этого он вышел на улицу, где его попытался успокоить участковый. Полиция задержала чиновника, но перед этим мужчина открыл по стражам порядка огонь. На допросе отец дочери признался, что раскаивается и сожалеет о случившемся. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, впереди у него суд по трём статьям.

В настоящее время с девочкой работают психологи, а мальчику грозит срок. Кроме того, параллельно проводится проверка по поводу половой связи несовершеннолетних.

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В Набережных Челнах посетитель фитнес-клуба прострелил ногу тренеру по боксу

А ранее Life.ru писал, что в Москве пожилой мужчина открыл огонь по соседям, которые якобы ломали его забор. Полицейские изъяли у задержанного три ружья и патроны, на оружие у него было разрешение.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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