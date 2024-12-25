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25 декабря, 18:29

В Набережных Челнах посетитель фитнес-клуба прострелил ногу тренеру по боксу

Неизвестный прострелил ногу тренеру по боксу в фитнес-клубе в Набережных Челнах. Около часа дня мужчина вошёл в здание на улице Раскольникова. Он искал руководителя клуба — Елену Матвееву. Не найдя её, на выходе выстрелил в преподавателя из школы «Олимпийский» Владимира Терентьева, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

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Камеры наблюдения засняли случившееся. На записи видно, как молодой человек в тёмных очках и капюшоне проходит мимо стойки ресепшн. Рядом стоит мужчина. Юноша опускает руку вниз, раздаётся выстрел, мужчина оборачивается и хватается за ногу, а тот быстро покидает здание.

Выстрел в Набережных Челнах. Видео © Mash Iptash

Пострадавшего доставили в БСМП, где ему сделали операцию и извлекли пулю, Стрелявшего из пистолета парня разыскивают местные органы правопорядка. Начата проверка.

Ранее в Москве суд приговорил мужчину, который устроил перестрелку на Плющихе, где пострадали три человека в феврале этого года. 30-летний Расул Очаев получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Лия Мурадьян
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