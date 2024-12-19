Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 18:45

Депутата, открывшего стрельбу в парламенте Абхазии, лишат неприкосновенности

Депутата Адгура Харазию, который открыл стрельбу в здании парламента Абхазии и смертельно ранил Вахтанга Голандзию, лишат депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

«Генеральная прокуратура Абхазии готовит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазии составов преступлений по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство. <...> По результатам в Народное собрание будет направлено представление о лишении неприкосновенности и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата», — говорится в заявлении.

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка по самокатчикам в Москве
Правоохранители задержали предполагаемого стрелка по самокатчикам в Москве

Напомним, что Харазия сегодня днём устроил стрельбу в здании парламента и ранил двоих коллег. Причиной того, что депутат схватился за оружие, стал спор по запрету майнинга. В результате происшествия два человека получили ранения, один из пострадавших позднее скончался.

Обложка ©

freepik.com / www.slon.pics

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Абхазия
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar