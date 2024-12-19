Депутата, открывшего стрельбу в парламенте Абхазии, лишат неприкосновенности

Депутата Адгура Харазию, который открыл стрельбу в здании парламента Абхазии и смертельно ранил Вахтанга Голандзию, лишат депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

«Генеральная прокуратура Абхазии готовит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазии составов преступлений по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство. <...> По результатам в Народное собрание будет направлено представление о лишении неприкосновенности и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата», — говорится в заявлении.