Депутата, открывшего стрельбу в парламенте Абхазии, лишат неприкосновенности
Депутата Адгура Харазию, который открыл стрельбу в здании парламента Абхазии и смертельно ранил Вахтанга Голандзию, лишат депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.
«Генеральная прокуратура Абхазии готовит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазии составов преступлений по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство. <...> По результатам в Народное собрание будет направлено представление о лишении неприкосновенности и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата», — говорится в заявлении.
Напомним, что Харазия сегодня днём устроил стрельбу в здании парламента и ранил двоих коллег. Причиной того, что депутат схватился за оружие, стал спор по запрету майнинга. В результате происшествия два человека получили ранения, один из пострадавших позднее скончался.
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