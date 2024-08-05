Правоохранители задержали предполагаемого стрелка по самокатчикам в Москве

Правоохранители задержали мужчину, который мог стрелять по людям на самокатах из пневматического оружия в Москве, рассказали в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность стрелявшего была установлена, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — уточнили в ведомстве.