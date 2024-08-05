Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 21:47

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка по самокатчикам в Москве

Правоохранители задержали мужчину, который мог стрелять по людям на самокатах из пневматического оружия в Москве, рассказали в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность стрелявшего была установлена, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — уточнили в ведомстве.

Ранение при стрельбе по самокатчикам в Москве получил хавбек FN Николай Бозаджи
Ранение при стрельбе по самокатчикам в Москве получил хавбек FN Николай Бозаджи

Напомним, всё произошло вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Пострадавшие успели заснять неизвестного, который направил в сторону самокатчиков схожий с оружием предмет. Предположительно, огонь вёлся из пневматического пистолета.

Обложка ©

"МВД Медиа"

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров