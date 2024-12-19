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Регион
19 декабря, 10:55

Стрельба произошла у парламента Абхазии, есть пострадавшие

Громкие выстрелы были слышны у здания парламента Абхазии. О стрельбе ТАСС сообщил источник в Генеральной прокуратуре региона.

По предварительной информации, без пострадавших, к сожалению, не обошлось — ранения получили по меньшей мере двое депутатов. Как пишет Sputnik Абхазия со ссылкой на местный Минздрав, среди пострадавших — Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия, оба находятся в реанимации.

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что находится за пределами республики
Экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что находится за пределами республики

Только недавно Абхазию охватили беспорядки, которые были вызваны задержанием полицейскими нескольких представителей местной оппозиции. Протестующие требовали поменять земельные законы республики. 15 ноября ставки повысились: толпа захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту страны Аслану Бжании вручили требование об отставке. 19 ноября Аслан Бжания подал в отставку, а Парламент её одобрил.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Николь Вербер
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