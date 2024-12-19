Стрельба произошла у парламента Абхазии, есть пострадавшие

Громкие выстрелы были слышны у здания парламента Абхазии. О стрельбе ТАСС сообщил источник в Генеральной прокуратуре региона.

По предварительной информации, без пострадавших, к сожалению, не обошлось — ранения получили по меньшей мере двое депутатов. Как пишет Sputnik Абхазия со ссылкой на местный Минздрав, среди пострадавших — Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия, оба находятся в реанимации.