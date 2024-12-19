Стрельба произошла у парламента Абхазии, есть пострадавшие
Громкие выстрелы были слышны у здания парламента Абхазии. О стрельбе ТАСС сообщил источник в Генеральной прокуратуре региона.
По предварительной информации, без пострадавших, к сожалению, не обошлось — ранения получили по меньшей мере двое депутатов. Как пишет Sputnik Абхазия со ссылкой на местный Минздрав, среди пострадавших — Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия, оба находятся в реанимации.
Только недавно Абхазию охватили беспорядки, которые были вызваны задержанием полицейскими нескольких представителей местной оппозиции. Протестующие требовали поменять земельные законы республики. 15 ноября ставки повысились: толпа захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту страны Аслану Бжании вручили требование об отставке. 19 ноября Аслан Бжания подал в отставку, а Парламент её одобрил.
ТАСС / Шарифулин Валерий