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Регион
19 декабря, 11:09

Умер один из пострадавших при стрельбе у парламента Абхазии депутатов

Вахтанг Голандзия. Обложка © Парламент Республики Абхазия

Вахтанг Голандзия. Обложка © Парламент Республики Абхазия

Один из пострадавших при стрельбе у парламента Абхазии депутатов умер. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, от полученных ранений скончался Вахтанг Голандзия.

«Депутат Вахтанги Голандзия скончался от полученных ранений», — говорится в телеграм-канале Sputnik Абхазия, который приводит сообщение ведомства.

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Напомним, менее часа назад стало известно о громких выстрелах, которые раздавались у парламента Абхазии. В результате стрельбы, как сообщалось, были ранены двое депутатов. Помимо погибшего, ранения также получил его коллега Кан Кварчия.

Николь Вербер
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