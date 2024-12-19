Умер один из пострадавших при стрельбе у парламента Абхазии депутатов

Один из пострадавших при стрельбе у парламента Абхазии депутатов умер. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, от полученных ранений скончался Вахтанг Голандзия.

Напомним, менее часа назад стало известно о громких выстрелах, которые раздавались у парламента Абхазии. В результате стрельбы, как сообщалось, были ранены двое депутатов. Помимо погибшего, ранения также получил его коллега Кан Кварчия.