Умер один из пострадавших при стрельбе у парламента Абхазии депутатов
Вахтанг Голандзия. Обложка © Парламент Республики Абхазия
Один из пострадавших при стрельбе у парламента Абхазии депутатов умер. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, от полученных ранений скончался Вахтанг Голандзия.
«Депутат Вахтанги Голандзия скончался от полученных ранений», — говорится в телеграм-канале Sputnik Абхазия, который приводит сообщение ведомства.
Напомним, менее часа назад стало известно о громких выстрелах, которые раздавались у парламента Абхазии. В результате стрельбы, как сообщалось, были ранены двое депутатов. Помимо погибшего, ранения также получил его коллега Кан Кварчия.