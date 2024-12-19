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19 декабря, 13:27
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Стала известна причина стрельбы в парламенте Абхазии

Стрельба в парламенте Абхазии началась в результате спора по запрету майнинга

Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии, в результате которой погиб 1 человек. Как оказалось, всё произошло из-за спора по запрету майнинга. Такие данные приводит источник в парламенте.

По его словам, в парламенте велось обсуждение полного запрета майнинга. Адгур Харазия (предполагаемый стрелок) одобрял инициативу, а пострадавший Кан Кварчия назвал идею популизмом.

«Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась [депутату] Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», — рассказал он РИА «Новости».

Как пишет RT со ссылкой на МВД республики, в Абхазии объявлен план-перехват. Правоохранители в настоящее время разыскивают открывшего стрельбу.

В МВД Абхазии назвали предполагаемого стрелка, убившего депутата
В МВД Абхазии назвали предполагаемого стрелка, убившего депутата

Как ранее сообщал Life.ru, на территории парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Среди пострадавших оказались Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия. Позже поступила информация о том, что один из раненых скончался.

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Анжела Кучуберия/ТАСС

Николь Вербер
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