Стала известна причина стрельбы в парламенте Абхазии
Стрельба в парламенте Абхазии началась в результате спора по запрету майнинга
Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии, в результате которой погиб 1 человек. Как оказалось, всё произошло из-за спора по запрету майнинга. Такие данные приводит источник в парламенте.
По его словам, в парламенте велось обсуждение полного запрета майнинга. Адгур Харазия (предполагаемый стрелок) одобрял инициативу, а пострадавший Кан Кварчия назвал идею популизмом.
«Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась [депутату] Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», — рассказал он РИА «Новости».
Как пишет RT со ссылкой на МВД республики, в Абхазии объявлен план-перехват. Правоохранители в настоящее время разыскивают открывшего стрельбу.
Как ранее сообщал Life.ru, на территории парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Среди пострадавших оказались Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия. Позже поступила информация о том, что один из раненых скончался.
Анжела Кучуберия/ТАСС