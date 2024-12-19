Стала известна причина стрельбы в парламенте Абхазии

Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии, в результате которой погиб 1 человек. Как оказалось, всё произошло из-за спора по запрету майнинга. Такие данные приводит источник в парламенте.

По его словам, в парламенте велось обсуждение полного запрета майнинга. Адгур Харазия (предполагаемый стрелок) одобрял инициативу, а пострадавший Кан Кварчия назвал идею популизмом.

«Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась [депутату] Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», — рассказал он РИА «Новости».

Как пишет RT со ссылкой на МВД республики, в Абхазии объявлен план-перехват. Правоохранители в настоящее время разыскивают открывшего стрельбу.