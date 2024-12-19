В МВД Абхазии назвали предполагаемого стрелка, убившего депутата

В МВД Абхазии назвали предполагаемого стрелка, ранившего двух депутатов, один из которых позже скончался от полученных травм. В стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия, передаёт Sputnik Абхазия со ссылкой на и.о. министра МВД республики Роберта Киута.

По его словам, Харазия скрылся с места происшествия. Между тем, жизни выжившего депутата в настоящее время ничего не угрожает. Кан Кварчия в данный момент находится в реанимации, он был ранен в руку. И.о. президента Абхазии Бадре Гунба уже в курсе произошедшего. Он также посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие.

По данному факту начато расследование, место ЧП оцеплено.