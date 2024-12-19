Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 11:35

В МВД Абхазии назвали предполагаемого стрелка, убившего депутата

Подозреваемый в стрельбе у парламента Абхазии — депутат Адгур Харазия

В МВД Абхазии назвали предполагаемого стрелка, ранившего двух депутатов, один из которых позже скончался от полученных травм. В стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия, передаёт Sputnik Абхазия со ссылкой на и.о. министра МВД республики Роберта Киута.

По его словам, Харазия скрылся с места происшествия. Между тем, жизни выжившего депутата в настоящее время ничего не угрожает. Кан Кварчия в данный момент находится в реанимации, он был ранен в руку. И.о. президента Абхазии Бадре Гунба уже в курсе произошедшего. Он также посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие.

По данному факту начато расследование, место ЧП оцеплено.

В Абхазии поймали всех семерых подозреваемых в перестрелке на границе с РФ
В Абхазии поймали всех семерых подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

Как уже сообщал Life.ru, стрельба произошла у парламента Абхазии, в результате чего были ранены два человека. Среди пострадавших — Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия. Позже стало известно, что второй раненый не выжил.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Николь Вербер
  • Новости
  • Абхазия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar