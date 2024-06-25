В Абхазии поймали всех семерых подозреваемых в перестрелке на границе с РФ
МВД Абхазии: Задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ
В Абхазии правоохранители задержали всех подозреваемых в стрельбе возле КПП Псоу на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Четверо были задержаны ещё 24 июня, ещё троих настигли сегодня.
Как рассказали в ведомстве, 25 июня абхазские силовики блокировали район, где скрывались разыскиваемые лица, были перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля. В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемых задержали.
"Задержаны — Какалия А.Г., 1997 года рождения, Чаговец И.А., 1988 года рождения, и Какалия Б.Г., 1991 года рождения", — говорится в сообщении МВД.
Как сообщал Life.ru, перестрелка на границе у КПП Псоу случилась вечером 23 июня. Очевидцы смогли снять видео, на котором один из пострадавших лежит на земле. Заведено уголовное дело по статьям "Незаконное хранение и перевозка оружия" и "Убийство". Предварительно, к перестрелке причастно шесть человек. Предполагается, что всё произошло из-за давнего имущественного конфликта.