27 выстрелов из АК: Раскрыты подробности убийства на границе России и Абхазии
Генпрокуратура Абхазии раскрыла личности участников перестрелки на границе с РФ
Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по четырём статьям Уголовного кодекса страны после произошедшей накануне стрельбы на границе с РФ. По данным ведомства, вчера вечером в районе села Гячрыпш Гагрского района преступники подъехали к КПП Псоу на белом Cherry. Они 27 раз выстрелили из автомата Калашникова, в результате чего погиб мужчина. Ещё три человека получили ранения, их госпитализировали.
Первые минуты после перестрелки в Абхазии. Видео © Telegram / SHOT
"Камлия Даур Асланович получил огнестрельное ранение в брюшную полость. Находившийся на линии стрельбы Акаба Аслан Русланович получил одно огнестрельное ранение в область грудной клетки слева, вследствие чего скончался на месте. Задикян Аида Артёмовна получила огнестрельное ранение в области правого плеча, Цицибава Леван Зурабиевич получил огнестрельное ранение в области левой голени", — отметили в Генпрокуратуре Абхазии.
В ведомстве добавили, что в преступлении подозреваются трое: Годжуа Б.Д., Годжуа Б.Д. и Чаговец К.А. В Генпрокуратуре Абхазии подчеркнули, что их уже задержали. При этом ранее в МВД страны сообщали о четверых задержанных.
Как сообщал Life.ru, перестрелка на границе у КПП Псоу случилась вечером 23 июня. Очевидцы смогли снять видео, на котором один из пострадавших лежит на земле. Заведено уголовное дело по статьям "Незаконное хранение и перевозка оружия" и "Убийство". Предварительно, к перестрелке причастны шесть человек. Предполагается, что всё произошло из-за давнего имущественного конфликта.
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