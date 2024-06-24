27 выстрелов из АК: Раскрыты подробности убийства на границе России и Абхазии

Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по четырём статьям Уголовного кодекса страны после произошедшей накануне стрельбы на границе с РФ. По данным ведомства, вчера вечером в районе села Гячрыпш Гагрского района преступники подъехали к КПП Псоу на белом Cherry. Они 27 раз выстрелили из автомата Калашникова, в результате чего погиб мужчина. Ещё три человека получили ранения, их госпитализировали.

Первые минуты после перестрелки в Абхазии. Видео © Telegram / SHOT

"Камлия Даур Асланович получил огнестрельное ранение в брюшную полость. Находившийся на линии стрельбы Акаба Аслан Русланович получил одно огнестрельное ранение в область грудной клетки слева, вследствие чего скончался на месте. Задикян Аида Артёмовна получила огнестрельное ранение в области правого плеча, Цицибава Леван Зурабиевич получил огнестрельное ранение в области левой голени", — отметили в Генпрокуратуре Абхазии.