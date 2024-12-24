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24 декабря, 14:52

Устроившего стрельбу на Плющихе в Москве приговорили к 3,5 года колонии

Сегодня столичный суд вынес приговор мужчине, устроившему перестрелку на Плющихе, в результате которой в феврале этого года пострадали 3 человека. 30-летнему Расулу Очаеву назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Прокуратуры Москвы.

Стрелявший в зале суда. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Его признали виновным по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений, с применением оружия, а также за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия.

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Напомним, что 14 февраля 2024 года Очаев после конфликта с водителем авто достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз. С оппонентами боец ММА раньше знаком не был, пострадавших экстренно доставили в больницу, а сам стрелок был задержан.

Обложка ©

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Ольга Сливченко
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