«Он по головам стреляет?» 70-летний москвич открыл огонь по соседям из ружья

В Москве пожилой мужчина открыл огонь прямо по соседям, посчитав, что они начали ломать его забор. Жильцы вызвали на место ЧП полицию, пенсионера задержали. Кадры с нарушителем публикует Mash.

Пенсионер начал стрелять по людям в Новой Москве. Видео © Telegram / Mash

«Вызывай полицию. Куда-то отлетела [пуля].. Он что, по головам стреляет?» — возмутился один из очевидцев.

Всё произошло в посёлке Ульяновского лесопарка. 70-летний мужчина вооружился гладкоствольным ружьём, когда заметил под своими окнами людей. В отделении он заявил, что просто защищал свой забор, который якобы ломали прохожие. Судя по кадрам, пенсионер стрелял в упор. Стражи порядка изъяли у задержанного три ружья и патроны, на оружие у него было разрешение.