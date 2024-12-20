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20 декабря, 13:12

«Он по головам стреляет?» 70-летний москвич открыл огонь по соседям из ружья

В Москве пожилой мужчина открыл огонь по соседям, которые якобы ломали его забор

В Москве пожилой мужчина открыл огонь прямо по соседям, посчитав, что они начали ломать его забор. Жильцы вызвали на место ЧП полицию, пенсионера задержали. Кадры с нарушителем публикует Mash.

Пенсионер начал стрелять по людям в Новой Москве. Видео © Telegram / Mash

«Вызывай полицию. Куда-то отлетела [пуля].. Он что, по головам стреляет?» — возмутился один из очевидцев.

Всё произошло в посёлке Ульяновского лесопарка. 70-летний мужчина вооружился гладкоствольным ружьём, когда заметил под своими окнами людей. В отделении он заявил, что просто защищал свой забор, который якобы ломали прохожие. Судя по кадрам, пенсионер стрелял в упор. Стражи порядка изъяли у задержанного три ружья и патроны, на оружие у него было разрешение.

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Ранее сообщалось, что в дежурную часть ОМВД России по г.о. Лобня пришло сообщение о стрельбе около одного из ресторанов, где вспыхнул конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками заведения. Четверо пострадавших затем обратились за медицинской помощью.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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