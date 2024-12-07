Стрельба произошла в подмосковной Лобне, ранены четыре человека
В дежурную часть ОМВД России по г.о. Лобня пришло сообщение о стрельбе около одного из ресторанов, где вспыхнул конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками заведения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.
Около ресторана на улице Чайковского двое мужчин что-то не поделили с сотрудниками заведения. Ссора быстро перетекла в потасовку, в ходе которой злоумышленники схватились за нож, а затем несколько раз выстрелили в неприятелей из травмата. После этого они убежали. Четверо пострадавших затем обратились за медицинской помощью.
Правонарушителей отыскали. Одним из них оказался местный житель 1997 года рождения, он уже в отделении. Расследование продолжается.
Ранее в Москве неизвестный открыл огонь в ресторане «Комефания» на Большой Никитской улице. В ходе стрельбы пострадал один человек. Затем прокуратура показала видео самого инцидента. По словам правоохранителей, оружие оказалось травматическим.
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