Стрельба произошла в подмосковной Лобне, ранены четыре человека

В дежурную часть ОМВД России по г.о. Лобня пришло сообщение о стрельбе около одного из ресторанов, где вспыхнул конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками заведения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Около ресторана на улице Чайковского двое мужчин что-то не поделили с сотрудниками заведения. Ссора быстро перетекла в потасовку, в ходе которой злоумышленники схватились за нож, а затем несколько раз выстрелили в неприятелей из травмата. После этого они убежали. Четверо пострадавших затем обратились за медицинской помощью.

Правонарушителей отыскали. Одним из них оказался местный житель 1997 года рождения, он уже в отделении. Расследование продолжается.