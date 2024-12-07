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7 декабря, 08:31

Стрельба произошла в подмосковной Лобне, ранены четыре человека

В дежурную часть ОМВД России по г.о. Лобня пришло сообщение о стрельбе около одного из ресторанов, где вспыхнул конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками заведения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Около ресторана на улице Чайковского двое мужчин что-то не поделили с сотрудниками заведения. Ссора быстро перетекла в потасовку, в ходе которой злоумышленники схватились за нож, а затем несколько раз выстрелили в неприятелей из травмата. После этого они убежали. Четверо пострадавших затем обратились за медицинской помощью.

Правонарушителей отыскали. Одним из них оказался местный житель 1997 года рождения, он уже в отделении. Расследование продолжается.

Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе
Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе

Ранее в Москве неизвестный открыл огонь в ресторане «Комефания» на Большой Никитской улице. В ходе стрельбы пострадал один человек. Затем прокуратура показала видео самого инцидента. По словам правоохранителей, оружие оказалось травматическим.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Reed Means

Владимир Озеров
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