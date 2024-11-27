Прокуратура показала видео с моментом стрельбы у «Кофемании» в Москве
Прокуратура Москвы показала видео с моментом стрельбы около кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где пострадал один человек. Кадры появились в телеграм-канале надзорного ведомства.
Стрельба возле «Кофемании» в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы», — говорится в сообщении.
Там добавили, что предварительно, между несколькими людьми случилось конфликт, в ходе которого было применено, предположительно, травматическое оружие. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее Life.ru писал о стрельбе возле «Кофемании». Отмечалось, что полиция разыскивает четыре человека. Также выяснилось, что это заведение уже попадало в криминальные хроники. Именно там в октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили свой печально знаменитый дебош со стульями.
Telegram / Прокуратура Москвы