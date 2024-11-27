«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 18:19

Прокуратура показала видео с моментом стрельбы у «Кофемании» в Москве

Прокуратура Москвы показала видео с моментом стрельбы около кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где пострадал один человек. Кадры появились в телеграм-канале надзорного ведомства.

Стрельба возле «Кофемании» в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы», — говорится в сообщении.

Там добавили, что предварительно, между несколькими людьми случилось конфликт, в ходе которого было применено, предположительно, травматическое оружие. Возбуждено уголовное дело.

Life.ru публикует первое видео с места стрельбы в «Кофемании»
Life.ru публикует первое видео с места стрельбы в «Кофемании»

Напомним, ранее Life.ru писал о стрельбе возле «Кофемании». Отмечалось, что полиция разыскивает четыре человека. Также выяснилось, что это заведение уже попадало в криминальные хроники. Именно там в октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили свой печально знаменитый дебош со стульями.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar