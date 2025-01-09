Суд арестовал мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с дочерью
Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры арестовал экс-главу городского поселения Куминской Кондинского района ХМАО Сергея Грубцова по обвинению в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и покушении на убийство. Об этом проинформировали в региональном СУ СК РФ.
«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует сообщение ведомства URA.RU.
Следствие считает, что в ночь на 27 декабря 2024 года обвиняемый заявился в частное домовладение с охотничьим ружьём, где произвёл несколько выстрелов в потолок и стены, угрожая жильцам. После этого Грубцов, который, к слову, был пьян, продолжил прогулку с оружием по территории населённого пункта. По прибытии к месту происшествия участкового обвиняемый снова выстрелил, а потом забежал к своему знакомому в дом, из которого продолжил вести огонь по улице, ничуть не смущаясь приехавшей следственно-оперативной группы.
Сейчас бывшему главе Куминского предъявили обвинение по части второй статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище», части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», части первой статьи 30 части первой статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Грубцова задержали и поместили в СИЗО. В региональном правительстве отметили, что полномочия чиновника были досрочно прекращены с 27 декабря 2024 года.
Напомним, что конфликт произошёл после того, как мэр посёлка узнал об интимной связи своей 12-летней дочери с 15-летним подростком. Сперва он хотел решить конфликт дипломатией, но, увидев в Сети порно-ролик с их участием, рассвирепел, взял нарезное ружьё калибра 7,62 и начал палить по окнам дома молодого человека. После этого Грубцов подал прошение об отправке его в зону СВО.
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