Суд арестовал мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с дочерью

Следствие считает, что в ночь на 27 декабря 2024 года обвиняемый заявился в частное домовладение с охотничьим ружьём, где произвёл несколько выстрелов в потолок и стены, угрожая жильцам. После этого Грубцов, который, к слову, был пьян, продолжил прогулку с оружием по территории населённого пункта. По прибытии к месту происшествия участкового обвиняемый снова выстрелил, а потом забежал к своему знакомому в дом, из которого продолжил вести огонь по улице, ничуть не смущаясь приехавшей следственно-оперативной группы.