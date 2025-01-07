Суд конфисковал у экс-главы Пензенской области коллекцию ружей на 4,5 млн рублей
Экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев. Обложка © Правительство Пензенской области
Суд в Пензе передал в собственность России коллекцию из шести ружей стоимостью свыше 4,5 миллиона рублей, которая принадлежит осуждённому за взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А. В. в интересах Российской Федерации к Белозерцеву Ивану Александровичу об обращении имущества в доход государства удовлетворить частично. Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью 4 млн 653 тыс. 256 рублей», — указано в материалах дела.
Уточняется, что среди конфискованных ружей — раритетная немецкая двустволка Merkel BDF 303Е стоимостью свыше 2 миллионов рублей, нарезной карабин Blaser R93 Cal. 30-06 и штуцер Heym 88 стоимостью 700 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал у Белозерцева насадку для коллиматорного прицела IWT NANO 2, оптический прицел и несколько охотничьих ножей.
Напомним, что в марте 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревался в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Во время обысков в его доме было найдено 360 миллионов рублей наличными. В рамках этого дела были задержаны известный фармацевтический магнат и бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё трое соучастников. 22 марта 2021 года суд принял решение об аресте губернатора, а президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Белозерцев находился на посту главы региона с 2015 по 2021 год.