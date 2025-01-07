Суд конфисковал у экс-главы Пензенской области коллекцию ружей на 4,5 млн рублей

Суд в Пензе передал в собственность России коллекцию из шести ружей стоимостью свыше 4,5 миллиона рублей, которая принадлежит осуждённому за взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А. В. в интересах Российской Федерации к Белозерцеву Ивану Александровичу об обращении имущества в доход государства удовлетворить частично. Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью 4 млн 653 тыс. 256 рублей», — указано в материалах дела.