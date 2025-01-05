Bentley, земля и дача: У экс-чиновника Минэка конфисковали имущество на 500 млн

«Общая стоимость имущества, приобретённого Храновским на неподтверждённые доходы и в связи с этим обращенного в доход государства, оценивается примерно в 500 млн рублей. Речь идёт о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости» , — уточнил собеседник агентства.

Так, в подмосковном посёлке Горки-2 конфискованы земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м в и коттедж площадью 674,2 кв. м., три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве общей площадью свыше 366 кв. м и семь авто премиум-класса: Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и еще три Mercedes. Изъяты также у экс-чиновника и его семьи наличные денежные средства в размере $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.