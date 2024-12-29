В полиции Нью-Йорка устроили массовую чистку кадров после секс-скандала
В Нью-Йорке руководящих должностей в полиции лишились десятки сотрудников по решению комиссара Джессики Тиш. Масштабная чиста связано с секс-скандалом, пишет газета New York Post.
Как сообщается в материале, на данные меры пришлось пойти из-за отсутствия надзора со стороны бюро внутренних дел (Internal Affairs Bureau — IAB). По этой причине именно комиссар Тиш взяла на себя ответственность и начала «наводить порядок и возвращать департамент в нужное русло».
Примечательно, что чистка кадров началась спустя неделю после того, как общественность узнала о секс-скандале с главой департамента. Тогда лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс сообщила, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от сотрудников «нежелательных сексуальных услуг в обмен на возможности сверхурочной работы».
А ранее Life.ru сообщал о том, как полицейских Скотланд-Ярда обвинили в сокрытии домогательств владельца супермаркета Harrods миллиардера Мохамеда Аль-Файеда. Бесчестные правоохранители получали за свою помощь продукты или мобильный телефон.
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