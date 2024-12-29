В полиции Нью-Йорка устроили массовую чистку кадров после секс-скандала

В Нью-Йорке руководящих должностей в полиции лишились десятки сотрудников по решению комиссара Джессики Тиш. Масштабная чиста связано с секс-скандалом, пишет газета New York Post.

Как сообщается в материале, на данные меры пришлось пойти из-за отсутствия надзора со стороны бюро внутренних дел (Internal Affairs Bureau — IAB). По этой причине именно комиссар Тиш взяла на себя ответственность и начала «наводить порядок и возвращать департамент в нужное русло».

Примечательно, что чистка кадров началась спустя неделю после того, как общественность узнала о секс-скандале с главой департамента. Тогда лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс сообщила, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от сотрудников «нежелательных сексуальных услуг в обмен на возможности сверхурочной работы».