Скотланд-Ярд увяз в секс-скандале с отцом любовника принцессы Дианы
Полицейских Скотланд-Ярда обвинили в сокрытии домогательств Аль-Файеда
Мохамед Аль-Файед. Обложка © ТАСС / АР / Simon Dawson
Полицейских из Скотланд-Ярда обвиняют в сокрытии случаев домогательств владельца супермаркета Harrods миллиардера Мохамеда Аль-Файеда. Бесчестные правоохранители получали за свою помощь продукты или мобильный телефон, пишет издание The Guardian.
Подчинённый Аль-Файеда Имон Койл раскрыл, руководитель иногда обращался за помощью к представителям полиции. Издание считает, что в схему сокрытия акта домогательств входит случай с няней детей бизнесмена, которая сначала была уволена из семьи предпринимателя, а после и вовсе арестована по фиктивному делу. Его вскоре закрыли и не стали предъявлять несчастной никаких обвинений. Однако сама женщина грозилась составить иск о домогательствах.
Полицейские сейчас проводят проверки и изучают все заявления, которые поступили по этому делу. После смерти бизнесмена с заявлениями о сексуальных действиях обратились ещё 37 женщин.
Напомним, бывший владелец английского футбольного клуба «Фулхэм» Мохаммед Аль-Файед скончался на 95-м году жизни осенью 2023 года. Его близкие отметили, что он погиб дома от старости в окружении родных. Его сын Доди аль-Файед погиб вместе с принцессой Дианой в автокатастрофе в 1997 году.