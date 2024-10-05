Скотланд-Ярд увяз в секс-скандале с отцом любовника принцессы Дианы

Полицейских из Скотланд-Ярда обвиняют в сокрытии случаев домогательств владельца супермаркета Harrods миллиардера Мохамеда Аль-Файеда. Бесчестные правоохранители получали за свою помощь продукты или мобильный телефон, пишет издание The Guardian.

Подчинённый Аль-Файеда Имон Койл раскрыл, руководитель иногда обращался за помощью к представителям полиции. Издание считает, что в схему сокрытия акта домогательств входит случай с няней детей бизнесмена, которая сначала была уволена из семьи предпринимателя, а после и вовсе арестована по фиктивному делу. Его вскоре закрыли и не стали предъявлять несчастной никаких обвинений. Однако сама женщина грозилась составить иск о домогательствах.

Полицейские сейчас проводят проверки и изучают все заявления, которые поступили по этому делу. После смерти бизнесмена с заявлениями о сексуальных действиях обратились ещё 37 женщин.