Тренера из Мурманска обвинили в домогательствах к девочке, но коллеги и ученики не согласны

В Мурманске школьница обвинила своего тренера по самбо в домогательствах. По словам несовершеннолетней, мужчина на протяжении нескольких лет раздевал своих подопечных и делал эротический массаж, сообщает SHOT.

Тренер по самбо, которого в Мурманске обвинили в домогательствах. Фото © SHOT

Мама пострадавшей рассказала телеграм-каналу, что узнала о происходящем на тренировках только через два с половиной года. Тренер Андрей, когда девочке было 13 лет, предложил сделать ей расслабляющий массаж во время занятия, но для этого попросил раздеться. По словам школьницы, педагог трогал её за грудь, ягодицы и паховую область. Несовершеннолетняя добавила, что тренер проводил подобные «сеансы» и с другими ученицами. Он убеждал их, что это якобы спортивный массаж.

Тренер по самбо и ученица из Мурманска. Фото © SHOT

Пострадавшая решилась рассказать о случившемся благодаря убеждениям её парня. Девочка в тот момент находилась на сборах с тренером в Геленджике. Она позвонила родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Педагога задержали, хотя его коллеги, другие ученики и родственники не согласны с выдвинутыми обвинениями. Сын Андрей пояснил, что его отец уже больше 25 лет работает с детьми, он никогда не был замешан в подобных делах. По словам родственника, девочка просто наговаривает на его отца, а её молодой человек просто приревновал к педагогу.

В настоящее время школьница не может заниматься самбо, так как большая часть педагогов и учеников настроены против неё. Задержанного этапируют из Геленджика в Мурманск. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.