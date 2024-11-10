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Регион
10 ноября, 02:04

Политик в Германии покинул пост после скандала с нацистской секс-куклой

Немецкий политик подал в отставку после скандального фото с символикой СС

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Бюлент Бюйюкбайрам подал в отставку после резкой критики, обрушившейся на него из-за публикации провокационного фото с нацистской символикой. Инцидент осветило издание Der Spiegel.

На опубликованной фотографии была изображена секс-кукла с петлёй на шее и нарисованными буквами «S» в виде символа СС, а также с футболкой, где значилась надпись «К чёрту Санкт-Паули» (Футбольный клуб).

Бюйюкбайрам признал, что совершил ошибку, назвав поступок «глупостью». По его словам, после публикации он получил серьёзные угрозы и принёс извинения клубу.

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В крупном скандале также засветились и более известные личности Германии. Ранее президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер избил писателя из-за слов о «Северном потоке — 2». Инцидент произошёл на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Анатолий Цейко
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