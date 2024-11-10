Политик в Германии покинул пост после скандала с нацистской секс-куклой

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Бюлент Бюйюкбайрам подал в отставку после резкой критики, обрушившейся на него из-за публикации провокационного фото с нацистской символикой. Инцидент осветило издание Der Spiegel.

На опубликованной фотографии была изображена секс-кукла с петлёй на шее и нарисованными буквами «S» в виде символа СС, а также с футболкой, где значилась надпись «К чёрту Санкт-Паули» (Футбольный клуб).

Бюйюкбайрам признал, что совершил ошибку, назвав поступок «глупостью». По его словам, после публикации он получил серьёзные угрозы и принёс извинения клубу.