Толпа с ножами кинулась на немецко-еврейскую футбольную команду после матча в Берлине

В столице ФРГ произошло нападение на игроков молодёжной команды немецко-еврейского футбольного клуба TuS Makkabi Berlin. Об этом сообщила газета Bild.

Как сообщается, TuS Makkabi провёл встречу с клубом Schwarz-Weiß Neukölln в Берлине. Очевидцы рассказали, что атмосфера во время матча создалась агрессивная и враждебная. Болельщики выкрикивали оскорбления в адрес игроков немецко-еврейской команды. Ситуация накалилась после завершения игры, когда разъярённая толпа с ножами и палками устремилась за спортсменами.

Вскоре после произошедшего с заявлением выступила сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер. Она осудила нападение, напомним согражданам, что данная ситуация произошла в преддверии годовщины Хрустальной ночи. В 1938 году в ночь с 9 на 10 ноября в нацистской Германии произошла серия погромов.