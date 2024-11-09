Толпа с ножами кинулась на немецко-еврейскую футбольную команду после матча в Берлине
На молодёжную команду немецко-еврейского футбольного клуба напали в Берлине
В столице ФРГ произошло нападение на игроков молодёжной команды немецко-еврейского футбольного клуба TuS Makkabi Berlin. Об этом сообщила газета Bild.
Как сообщается, TuS Makkabi провёл встречу с клубом Schwarz-Weiß Neukölln в Берлине. Очевидцы рассказали, что атмосфера во время матча создалась агрессивная и враждебная. Болельщики выкрикивали оскорбления в адрес игроков немецко-еврейской команды. Ситуация накалилась после завершения игры, когда разъярённая толпа с ножами и палками устремилась за спортсменами.
Вскоре после произошедшего с заявлением выступила сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер. Она осудила нападение, напомним согражданам, что данная ситуация произошла в преддверии годовщины Хрустальной ночи. В 1938 году в ночь с 9 на 10 ноября в нацистской Германии произошла серия погромов.
Ранее стало известно, что в столице Нидерландов произошла серия атак на болельщиков израильского ФК «Маккаби», который сыграл с местным «Аяксом» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:5. Нападения случились сразу в нескольких районах Амстердама и, в частности, у гостиниц, где останавливались болельщики еврейского клуба.
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