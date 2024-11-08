В Амстердаме напали на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби»
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме после матча с местным «Аяксом», который завершился разгромом для израильтян — 0:5. Нападения на фанатов были зафиксированы в нескольких районах города, а также у отелей, где остановились болельщики, пишет Ynet.
На опубликованных в социальных сетях видео видно, как люди в масках пытаются прорваться в гостиницы. Один из пострадавших рассказал, что был ранен ножом и стал свидетелем взрывов, в результате которых пострадали дети. Он также сообщил о полном хаосе в городе и отсутствии полиции в нужных местах. Израильские фанаты оказались заблокированы в отеле, и полиция не позволяла им покидать здание. По данным из соцсетей, болельщики исполняли провокационные кричалки и сами нападали на людей с палестинскими флагами.
Избиение израильских болельщиков. Видео Х / MichaelRapaport / Jew from Khaybar يهودي من خيبر / Warfare Analysis
Депутат Кнессета Альмог Коэн сообщил в соцсети Х, что общался с послом Израиля в Нидерландах, который заявил о том, что мэр Амстердама уже направил в зону конфликта полицейское подкрепление. В свою очередь, министр Гидеон Саар отметил, что израильские власти ведут переговоры с нидерландскими властями по поводу инцидента.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился эвакуировать сограждан из Нидерландов, отправив туда два спасательных самолёта.
Ранее Life.ru сообщал, что Израиль уведомил ГА ООН о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Ограничения, принятые Кнессетом, призваны нанести максимальный финансовый ущерб организации. По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, запрет приведёт к разрушительным последствиям.
Х / AFCAjax