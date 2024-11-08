В Амстердаме напали на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби»

Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме после матча с местным «Аяксом», который завершился разгромом для израильтян — 0:5. Нападения на фанатов были зафиксированы в нескольких районах города, а также у отелей, где остановились болельщики, пишет Ynet.

На опубликованных в социальных сетях видео видно, как люди в масках пытаются прорваться в гостиницы. Один из пострадавших рассказал, что был ранен ножом и стал свидетелем взрывов, в результате которых пострадали дети. Он также сообщил о полном хаосе в городе и отсутствии полиции в нужных местах. Израильские фанаты оказались заблокированы в отеле, и полиция не позволяла им покидать здание. По данным из соцсетей, болельщики исполняли провокационные кричалки и сами нападали на людей с палестинскими флагами.

Депутат Кнессета Альмог Коэн сообщил в соцсети Х, что общался с послом Израиля в Нидерландах, который заявил о том, что мэр Амстердама уже направил в зону конфликта полицейское подкрепление. В свою очередь, министр Гидеон Саар отметил, что израильские власти ведут переговоры с нидерландскими властями по поводу инцидента.