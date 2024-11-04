Израиль уведомил ГА ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль прекращает сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Тель-Авив уже уведомил председателя Генеральной Ассамблеи Филемона Янга. Об этом сообщил постпред еврейского государства Дани Данон.

«Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР [палестинским движением] ХАМАС, ООН ничего не сделала, чтобы изменить реальное положение дел», — сказал дипломат.