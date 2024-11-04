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4 ноября, 05:27

Израиль уведомил ГА ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль прекращает сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Тель-Авив уже уведомил председателя Генеральной Ассамблеи Филемона Янга. Об этом сообщил постпред еврейского государства Дани Данон.

«Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР [палестинским движением] ХАМАС, ООН ничего не сделала, чтобы изменить реальное положение дел», — сказал дипломат.

По словам постоянного представителя, Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с теми, что «служат терроризму».

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Напомним, Кнессет Израиля утвердил закон, запрещающий работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на своей территории. Эти ограничения призваны нанести максимальный финансовый ущерб организации. По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, запрет приведёт к разрушительным последствиям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Матвей Константинов
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