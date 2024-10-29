Израиль запретил агентству ООН помогать палестинским беженцам

Кнессет Израиля утвердил закон, запрещающий работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на территории Израиля, сообщает CNN. Инициативу поддержали 92 депутата, против высказались 10.

Новая мера нацелена на значительное ограничение деятельности агентства в Израиле, включая Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа. Кроме того, предполагается, что это позволит нанести финансовый ущерб БАПОР.

По данным The Jerusalem Post, закон запрещает израильским официальным лицам встречаться с сотрудниками БАПОР и выдавать им визы или экономические преференции. Также власти Израиля намерены возбуждать уголовные дела против работников агентства, подозреваемых в связях с террористической деятельностью и в содействии атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.