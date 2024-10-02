«Хамское решение»: Небензя осудил объявление Израилем генсека ООН персоной нон грата
Небензя назвал объявление генсека Гутерриша персоной нон грата пощёчиной ООН
Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерриша нежелательной персоной является крайне грубым решением, Россия призывает стран-участниц объединения отреагировать на возмутительный поступок. С такими словами выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощёчина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг», — сказал он на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.
Напомним, 1 октября Иран атаковал военные объекты Израиля с помощью ракет. СМИ сообщили взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», а также районах, где располагались бронемашины и радары систем ПВО. Позже Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата и закрыл для него въезд в страну. Причиной такого решения стало отсутствие осуждения Тегерана за обстрел. Позже политик поддался на манипуляции Израиля и осудил иранскую атаку.
ТАСС / AP / Seth Wenig