«Хамское решение»: Небензя осудил объявление Израилем генсека ООН персоной нон грата

«Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощёчина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг», — сказал он на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.