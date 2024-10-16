США стали единственной страной, отказавшейся возобновить финансирование палестинских беженцев

Все страны, за исключением Соединённых Штатов, восстановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом журналистам рассказал генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини.

«Все страны возобновили финансирование агентства, за исключением одной, в отношении которой у нас будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025-го», — сказал он, выступая на пресс-конференции.