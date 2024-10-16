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16 октября, 13:03

США стали единственной страной, отказавшейся возобновить финансирование палестинских беженцев

БАПОР: Финансирование организации возобновили все страны, кроме США

Все страны, за исключением Соединённых Штатов, восстановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом журналистам рассказал генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини.

«Все страны возобновили финансирование агентства, за исключением одной, в отношении которой у нас будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025-го», — сказал он, выступая на пресс-конференции.

Лаззарини добавил, что в БАПОР не исключают ситуации, когда продолжать работу станет попросту невозможно.

А ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил о катастрофических последствиях инициативы Израиля по запрету работы БАПОР. Он подчеркнул, что Евросоюз выражает серьёзную обеспокоенность проектом закона, который сейчас обсуждается в израильском парламенте.

Шесть сотрудников БАПОР стали жертвами авиаударов по лагерю беженцев в Газе
Шесть сотрудников БАПОР стали жертвами авиаударов по лагерю беженцев в Газе
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Catay

Наталья Демьянова
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