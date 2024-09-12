Шесть сотрудников БАПОР стали жертвами авиаударов по лагерю беженцев в Газе
БАПОР: Шесть сотрудников организации погибли от ударов по лагерю Нусейрат в Газе
Последствия ударов по лагерю беженцев Нусейрат в Газе. Обложка © X / Bruno Rodríguez P
В результате двух авиаударов по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли шесть сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Атака была нацелена на школу и её окрестности. Сообщение о трагедии поступило от самого БАПОР через соцсеть X.
Эти удары стали наиболее смертоносным инцидентом для сотрудников агентства за всё время его существования. В числе жертв оказался и управляющий центром приёма беженцев. Агентство выразило глубокое сожаление и осудило нападение на гуманитарные объекты, которые должны оставаться вне зоны конфликта.
Ранее министерство здравоохранения Сектора Газа сообщило, что число жертв израильских атак на регион приблизилось к 41 тысяче, а количество раненых превышает 94 тысячи человек. По данным ведомства, с октября 2023 года погибло 40 972 палестинца, ещё 94 761 человек получил ранения.