Шесть сотрудников БАПОР стали жертвами авиаударов по лагерю беженцев в Газе

В результате двух авиаударов по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли шесть сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Атака была нацелена на школу и её окрестности. Сообщение о трагедии поступило от самого БАПОР через соцсеть X.

Эти удары стали наиболее смертоносным инцидентом для сотрудников агентства за всё время его существования. В числе жертв оказался и управляющий центром приёма беженцев. Агентство выразило глубокое сожаление и осудило нападение на гуманитарные объекты, которые должны оставаться вне зоны конфликта.