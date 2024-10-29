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29 октября, 05:59

Глава ВОЗ Гебрейесус: Запрет Израилем БАПОР влечёт разрушительные последствия

Запрет властями Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведёт к разрушительным последствиям. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

«Решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо», — подчеркнул Гебрейесус.

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Напомним, Кнессет Израиля утвердил закон, запрещающий работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на своей территории. Эти ограничения призваны нанести максимальный финансовый ущерб организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rostislav Glinsky

Николай Рюмин
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