Глава ВОЗ Гебрейесус: Запрет Израилем БАПОР влечёт разрушительные последствия

Запрет властями Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведёт к разрушительным последствиям. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

«Решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо», — подчеркнул Гебрейесус.