Посольство РФ в Нидерландах призвало россиян воздержаться от поездок в Амстердам

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — указано в публикации.

Напомним, сегодня стало известно, что в столице Нидерландов произошла серия атак на болельщиков израильского ФК «Маккаби», который сыграл с местным «Аяксом» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:5. Нападения случились сразу в нескольких районах Амстердама и, в частности, у гостиниц, где останавливались болельщики еврейского клуба. По информации израильской стороны, серьёзно пострадали около 30 граждан Израиля, ещё двое пропали без вести, либо были похищены. Амстердамская полиция сообщила о задержании 62 человек.