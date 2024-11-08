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8 ноября, 17:47

Посольство РФ в Нидерландах призвало россиян воздержаться от поездок в Амстердам

Гражданам РФ рекомендовали отложить поездки в Амстердам на фоне вспыхнувших там волнений. Соответствующее заявление опубликовало посольство России в Нидерландах.

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — указано в публикации.

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Напомним, сегодня стало известно, что в столице Нидерландов произошла серия атак на болельщиков израильского ФК «Маккаби», который сыграл с местным «Аяксом» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:5. Нападения случились сразу в нескольких районах Амстердама и, в частности, у гостиниц, где останавливались болельщики еврейского клуба. По информации израильской стороны, серьёзно пострадали около 30 граждан Израиля, ещё двое пропали без вести, либо были похищены. Амстердамская полиция сообщила о задержании 62 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sam Tanno

Юрий Лысенко
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