Армия Израиля развернёт операцию в Амстердаме из-за массовых избиений и похищений евреев
ЦАХАЛ проведёт спасательную миссию в Амстердаме после избиения фанатов «Маккаби»
Амстердам. Фото © Wikipedia/Takeaway
Армия обороны Израиля проведёт спасательную операцию из-за массовых нападений на израильских болельщиков клуба «Маккаби» после футбольного матча в Нидерландах. Миссия будет развёрнута с использованием грузовых самолётов и включит медицинские и спасательные команды. Возглавить спасательную операцию планируют командование внутренних войск Армии обороны и органы безопасности Израиля.
«После серьёзных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, по указанию политического руководства <…> ЦАХАЛ готовится немедленно развернуть спасательную операцию при координации правительства Нидерландов», — заявили в ЦАХАЛ.
Напомним, серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме после матча с местным «Аяксом», который завершился разгромом для израильтян — 0:5. Нападения на фанатов были зафиксированы в нескольких районах города и у отелей, где остановились болельщики. Ситуация накалилась ещё утром 7 ноября, накануне матча, после появления в Сети видео, где израильские болельщики срывают палестинский флаг с одного из зданий в Амстердаме. В соцсетях сразу же появились выпады в адрес «опасных сионистских хулиганов». После матча всё переросло в побоище. Израильская сторона сообщает, что 30 евреев были серьёзно ранены, двое пропали без вести или похищены.