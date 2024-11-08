Армия Израиля развернёт операцию в Амстердаме из-за массовых избиений и похищений евреев

Напомним, серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме после матча с местным «Аяксом», который завершился разгромом для израильтян — 0:5. Нападения на фанатов были зафиксированы в нескольких районах города и у отелей, где остановились болельщики. Ситуация накалилась ещё утром 7 ноября, накануне матча, после появления в Сети видео, где израильские болельщики срывают палестинский флаг с одного из зданий в Амстердаме. В соцсетях сразу же появились выпады в адрес «опасных сионистских хулиганов». После матча всё переросло в побоище. Израильская сторона сообщает, что 30 евреев были серьёзно ранены, двое пропали без вести или похищены.