Обвинённый в разжигании вражды футболист объяснил жест в поддержку Израиля

Израильский футболист турецкого клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель прокомментировал инцидент с повязкой со звездой Давида, из-за которой его обвинили в разжигании вражды. По словам игрока, в его действиях не было ничего провокационного.

Накануне 28-летний вингер отличился в домашнем матче чемпионата Турции, где "Антальяспор" принимал "Трабзонспор" (1:1). Йехезкель сравнял счёт на 68-й минуте, после чего указал на повязку с надписью "100 дней. 7.10" с изображением звезды Давида, подразумевающую сотый день конфликта в секторе Газа и поддержку Израиля.

"Я не пытался никого провоцировать. Я не совершал провокаций. Я не военный человек. В результате Газа также находится в плену. Здесь находятся израильские солдаты. Я считаю, что 100-дневный период должен подойти к концу. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я и показал надпись на запястье... Я хотел сказать, что нужно прекратить войну", — приводит слова Йехезкеля издание A Spor.

Тем не менее "Антальяспор" сначала отстранил израильского легионера, а потом и вовсе разорвал с ним контракт. Тем временем прокуратура начала против спортсмена расследование, ему вменяется публичное разжигание ненависти и вражды. После матча его доставили в отдел полиции, а сегодня состоится суд по вопросу продления срока содержания под стражей. Адвокаты футболиста надеются, что ему разрешать улететь в Израиль.

Сагив Йехезкель выступает за "Антальяспор" с 2023 года. Ранее он играл за тель-авивские "Хапоэль" и "Маккаби", "Хапоэль" из Беэр-Шевы и другие израильские клубы.