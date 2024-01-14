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14 января, 00:55

НХЛ призвала как можно скорее допустить израильских хоккеистов к турнирам

Национальная хоккейная лига отреагировала на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить израильскую сборную от международных турниров из соображений безопасности. НХЛ призвала как можно скорее вернуть спортсменам право на участие в состязаниях.

В заявлении лиги говорится, что произошедшее не должно позиционироваться как санкции против игроков из Израиля. Речь идёт исключительно о проявлении заботы по отношению к хоккеистам и их соперникам.

"Мы призываем IIHF предпринять все необходимые шаги для скорейшего решения проблемы, чтобы израильские сборные не были несправедливо отстранены от участия в будущих соревнованиях, на которые они имеют право", — гласит сообщение НХЛ.

Израиль призвали изолировать от мирового спорта из-за бесчинств в Газе
Израиль призвали изолировать от мирового спорта из-за бесчинств в Газе

Международная федерация хоккея объявила об отстранении израильской сборной 11 января. В организации считают, что матчи с участием команды могут быть небезопасными на фоне конфликта в Газе.

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IIHF / RAZVAN PASARICA

Илья Пушкарев
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