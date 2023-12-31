Израиль призвали изолировать от мирового спорта из-за бесчинств в Газе

Агрессия против палестинцев в секторе Газа должна обернуться для Израиля полной изоляцией от мирового спорта. Соответствующий призыв озвучила Футбольная ассоциация Иордании (JFA).

По мнению организации, еврейское государство учиняет на территории анклава бесчеловечные нарушения в отношении гражданских. Международное спортивное сообщество может защитить ни в чём не повинных людей, применив санкции в отношении израильских команд.

"Это влечёт за собой отстранение и приостановку участия их команд, клубов, игроков и представителей в любых спортивных турнирах до тех пор, пока оккупирующее государство не выполнит международные требования о прекращении огня", — сказано в обращении JFA.