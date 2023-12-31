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31 декабря, 04:46

Израиль призвали изолировать от мирового спорта из-за бесчинств в Газе

Футбольная ассоциация Иордании призвала к изоляции Израиля от мирового спорта

Агрессия против палестинцев в секторе Газа должна обернуться для Израиля полной изоляцией от мирового спорта. Соответствующий призыв озвучила Футбольная ассоциация Иордании (JFA).

По мнению организации, еврейское государство учиняет на территории анклава бесчеловечные нарушения в отношении гражданских. Международное спортивное сообщество может защитить ни в чём не повинных людей, применив санкции в отношении израильских команд.

"Это влечёт за собой отстранение и приостановку участия их команд, клубов, игроков и представителей в любых спортивных турнирах до тех пор, пока оккупирующее государство не выполнит международные требования о прекращении огня", — сказано в обращении JFA.

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Впрочем, израильские власти продолжают твердить о готовности бороться с ХАМАС в Газе до полного уничтожения группировки. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, на это у ЦАХАЛ могут уйти многие месяцы.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isr.fa

Илья Пушкарев
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