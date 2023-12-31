Израиль призвали изолировать от мирового спорта из-за бесчинств в Газе
Футбольная ассоциация Иордании призвала к изоляции Израиля от мирового спорта
Агрессия против палестинцев в секторе Газа должна обернуться для Израиля полной изоляцией от мирового спорта. Соответствующий призыв озвучила Футбольная ассоциация Иордании (JFA).
По мнению организации, еврейское государство учиняет на территории анклава бесчеловечные нарушения в отношении гражданских. Международное спортивное сообщество может защитить ни в чём не повинных людей, применив санкции в отношении израильских команд.
"Это влечёт за собой отстранение и приостановку участия их команд, клубов, игроков и представителей в любых спортивных турнирах до тех пор, пока оккупирующее государство не выполнит международные требования о прекращении огня", — сказано в обращении JFA.
Впрочем, израильские власти продолжают твердить о готовности бороться с ХАМАС в Газе до полного уничтожения группировки. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, на это у ЦАХАЛ могут уйти многие месяцы.
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