Новости СВО. ВС РФ наступают под Дачным, FPV-дроны гоняют ВСУ на трассе на Покровск, 5 февраля ВС РФ продвинулись за Великой Новосёлкой, новый котёл для ВСУ к западу от Курахова, украинский главком Александр Сырский перевёл 50 тыс. боевиков в пехоту — дайджест в материале Life.ru 4 февраля, 21:07 ВС РФ ведут наступление Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская армия продолжают стягивать удавку вокруг бывшей кураховской группировки противника. Во время активизации боевых действий под Лиманом был уничтожен наёмник из Британии. На направлении Великой Новосёлки ВС РФ смогли прорваться вглубь украинских позиций на несколько километров. Командование ВСУ решило перевести до 20% личного состава в сухопутные войска с официальной целью «первой за три года ротации».

Донецкая Народная Республика, 5 февраля

Наступление штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны России

Успех сопутствовал Российской армии на Лиманском направлении. Наши солдаты продвигаются к Колодезям. Бои идут вдоль реки Жеребец, ВСУ активно подтягивают резервы. В числе прочих в бой бросают иностранных наёмников, которых обычно берегут. Один из них — британец Кристофер Волкер — бесславно погиб в районе н.п. Мирное. Telegram-канал Colonelcassad пишет о положении на направлении: «В районе Колодезей российские разведывательные группы периодически проводят разведку боем под прикрытием артиллерийского огня, выявляя и подавляя опорные пункты противника. Одновременно продолжаются активные боевые действия западнее и юго-западнее Ивановки, где российские силы создают угрозу украинской обороне, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления».

Успехи ВС РФ в районе признаёт противник. В конечном счёте она грозит украинцам потерей Лимана, важного районного центра и ж/д узла.

Под Покровском ВСУ пытались контратаковать с использованием западной техники. В итоге украинцы смогли лишь пополнить счёт наших операторов FPV-дронов. С нашей стороны появились кадры штурма украинских позиций. Видео от первого лица опубликовали в Минобороны. Отметились и оператора больших самолётных БПЛА, на их счёт добавился уничтоженный бронеавтомобиль MaxхPro. Вместе с бронемашинами в попытке украинской контратаки сгинул и десант из солдат ВСУ, кадры их поражения попали в Сеть.

Западнее Курахова намечается новый котёл, об этом пишет военкор Коц: «Российские войска продолжают давить к западу от Курахова. На сегодня противник серьёзно упирается в Дачном. По факту сейчас оно поделено на две половины — украинскую западную и нашу восточную. При этом центр не контролирует ни одна из сторон. Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки северо-западнее и зачищают лесополки южнее села Улаклы. Что в перспективе может позволить захлопнуть в котле группировку ВСУ к юго-западу от Курахова. В теории окружение может оказаться ещё шире, если после Андреевки, а также взятия Зеленовки и Разлива на смыкание двинуться на Константинополь».

Курская область, 5 февраля

В Курской области идут жестокие бои за Свердликово. На северной окраине села наши парни выбили противника из важного опорного пункта, идут сражения в застройке. В Махновке, вблизи Суджи, противник смог отразить наш натиск, под контролем украинцев находится большая часть населённого пункта. Для удержания позиций ВСУ используют заключённых, подкрепление из которых прибыло в приграничье. Их тела никто даже не планирует эвакуировать — они удобряют Русскую землю. Telegram-канал «Два Майора» пишет о ситуации под Суджей: «В окрестностях Куриловки и Николаева-Дарьина враг совершил три безуспешные контратаки, отразив которые наши штурмовики перешли в наступление и заняли вражеские позиции».

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Отличились наши операторы, работающие по вражеской логистике в Сумской области. Бронетехника Киева уничтожается ещё на подходе к зоне боевых действий. Одна БМП ВСУ была уничтожена оригинальным способом — беспилотниками удалось уничтожить опоры моста, по которому она проезжала. В результате бронемашина с экипажем перевернулась набок и упала в ручей.

Личный состав ВСУ переводят в сухопутные войска

Таким образом ВСУ планируют получить около 50 тысяч военнослужащих — пушечного мяса для боёв на линии фронта. Официальная цель подобной меры — обеспечение ротации подразделений ВСУ. Фактически ротировать, как обычно, будут только элитные подразделения украинской армии. Про обычную пехоту ВСУ Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет: «Обычная пехота — это просто пушечное мясо, которое отправляют в расход, и никто не будет их отпускать домой, чтобы они не сбежали оттуда. Отправка 50 тысяч в сухопутные войска связана с нехваткой людей и ни с чем другим».

Но командование Сырского, конечно, утверждает, что «уже есть утверждённый план ротаций».

Авторы Кирилл Золотарев