50 тысяч в пехоту: Сырский отдал приказ о первой за три года масштабной ротации в ВСУ
УП: 50 тысяч военнослужащих ВСУ переведут в сухопутные войска в рамках ротации
Около 50 тысяч военнослужащих ВСУ переведут в сухопутные войска для запуска первой за три года полномасштабной ротации по приказу главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Перевод пройдёт для пополнения боевых бригад пехотой из-за недостаточного уровня мобилизации, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе.
Речь идёт о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих в пехоту. Это 20 процентов всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте. По словам собеседника издания, ротация не связана с возможными переговорами, о которых упоминается в последнее время.
«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой составляющей. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже есть утверждённый план ротаций», — уверяет инсайдер из Генштаба ВСУ.
Ранее на Украине заявляли, что текущая мобилизация, охватывающая граждан старше 25 лет, не полностью удовлетворяет потребности фронта. Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на выполнение законодательных требований и привлечение большого числа людей, проблемы с обеспечением армии остаются актуальными. А командующий ВСУ Александр Сырский выразил недовольство тем, что мобилизация не в достаточной мере пополняет ряды армии, что стало причиной перевода авиамехаников в пехоту.
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