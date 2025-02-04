50 тысяч в пехоту: Сырский отдал приказ о первой за три года масштабной ротации в ВСУ

Около 50 тысяч военнослужащих ВСУ переведут в сухопутные войска для запуска первой за три года полномасштабной ротации по приказу главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Перевод пройдёт для пополнения боевых бригад пехотой из-за недостаточного уровня мобилизации, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе.

Речь идёт о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих в пехоту. Это 20 процентов всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте. По словам собеседника издания, ротация не связана с возможными переговорами, о которых упоминается в последнее время.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой составляющей. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже есть утверждённый план ротаций», — уверяет инсайдер из Генштаба ВСУ.