Новости СВО. Армия России вошла в Срибное, под Сумами разбили бункер ВСУ, Зеленский надоел НАТО, 4 февраля ВС РФ разбивают боевиков под Иволжанским, в Финляндии готовят наёмников для ВСУ, в Донбассе противник взрывает мосты — дайджест Life.ru 3 февраля, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 4 февраля

На 210 человек стало меньше в группировке ВСУ, вторгнувшейся в Курскую область. ВС РФ работают по нескольким направлениям. Наступление идёт на Свердликово и Лебедевку. В первом наши десантники уже закрепились. Отмечается, что противник массово использует сельскохозяйственные коптеры. Они могут переносить грузы с большей массой. С помощью них враг минирует подступы к населённым пунктам.

Наши войска тоже применяют дроны. Ими поражают даже ту технику, которая только собиралась въехать на территорию России. Судя по кадрам, от гибели вэсэушников не спасает ни броня, ни средства радиоэлектронной борьбы. В Сумской области также «Искандер» точно прилетел по боевикам, которые только должны были выдвинуться в Курскую область. В бункере осталось до 40 человек.

Ударный дрон под управлением специалистов центра «Рубикон» поразил группу военнослужащих ВСУ на Курском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 4 февраля

Появляются свидетельства возможного отступления ВСУ с ряда позиций в Донбассе. Под Северском был заминирован железнодорожный мост, но закладка сдетонировала после удара нашего БПЛА по ней.

— Подрыв мостов, предположительно, планируется под некие события вроде локального обвала обороны, например, со стороны Серебрянского леса или Белогоровки, за которую идут тяжёлые бои, — пишут авторы «Военной хроники».

На Покровском направлении ВС РФ взяли трассу у села Котлино. Таким образом, на один путь отступления в Днепропетровскую область у ВСУ стало меньше. Вероятно, следующей целью наших войск будут Гришино и Родинское. После освобождения этих населённых пунктов судьба украинского гарнизона в Покровске и Мирнограде незавидная. Штурмовики также закрепились в центре Срибного.

На Украине заметили, что российские войска пробираются в тыл ВСУ даже сквозь их ряды. Такой случай зафиксирован в Андреевке на Кураховском направлении. Наступать удаётся по брошенным укреплениям, созданным Украиной.

Кадры освобождения Нововасилевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

МИД Финляндии готовит наёмников для ВСУ

Пока финская армия, в том числе специальные подразделения, проводит учения вблизи российской границы, Министерство иностранных дел этого государства рассказывает своим гражданам, как попасть на Украину. В ведомстве напомнили, что это не будет являться преступлением. Наёмникам рекомендуют сразу составить завещания и обрадовали, что лечением будет заниматься украинская сторона. Если же боевик сам доедет до Финляндии, в помощи ему не откажут, но проводиться она будет на общих основаниях. В случае гибели родственников оповестит полиция. Особое внимание плену. Почему-то в Хельсинки решили, что мы не соблюдаем Женевскую конвенцию и плохо обращаемся с теми, кто решил сдаться.

— На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежения их судьбой, составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались <...> Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов? — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лучшим показателем для любых иностранных наёмников будет судьба других. 18-летний британец Джеймс Уилтон погиб в первом же своём бою.

Трамп отвернулся от Украины

Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что президент Дональд Трамп решил не мешать разваливаться Украине. Сейчас страна получает оружие, но заплатить тем, кто держит это оружие, средств нет.

— Мы вложили значительные средства в поддержку украинского правительства с точки зрения выплаты заработных плат, пенсий и просто финансирования общества, включая средства массовой информации, то есть украинскую пропагандистскую машину. Теперь всё, у них закончились деньги, — напомнил Риттер, обратив внимание на то, что сейчас Киеву может помочь только Европа. Если денег не будет, то и Украина рухнет.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Возможно, это и является стратегией принуждения к миру Украины. По словам Риттера, с одной стороны, Трамп говорит о том, что нужно наказать Россию, а с другой — делает всё, чтобы киевский режим пал.

В это же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна сидеть за столом во время переговоров по Украине. Она будет на стороне Зеленского в ходе заключения сделки. Интересно, что пообещал киевский режим за поддержку? Возможно, это и западные области, на которые уже давно заглядываются в Польше. Обычные поляки не очень горят желанием вмешиваться в дела Киева. Особенно если это касается отправки контингента. В Варшаве вспомнили, что их страна граничит с Россией, да и ресурсов для участия в конфликте нет.

В НАТО готовятся сменить Владимира Зеленского, ранее отказавшегося проводить выборы. На одном из этапов операции Запад опубликует компромат на бывшего комика, заявили в Службе внешней разведки. Альянс готов рассказать, как пропали полтора миллиарда долларов из выделяемой помощи. Подрыв доверия, которого и так нет, должен будет сыграть свою роль во время выборов, которые готовят на осень текущего года.

Авторы Даниил Черных