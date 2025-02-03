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Регион
3 февраля, 13:11

Финнам дали инструкцию по вступлению в Иностранный легион ВСУ под видом «добровольцев»

МИД Финляндии составил инструкции, как отправиться наёмником в ряды ВСУ

МИД Финляндии разъяснил на своём сайте, как желающие могут отправиться воевать против России в составе украинской армии. Инструкции названы как «Информация для добровольцев», в тексте подчёркивается, что подобное наёмничество финскими властями не запрещается.

«Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии», — отмечается в документе.

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По всей видимости, Хельсинки не сильно забот участь собственных граждан в случае вступления в Иностранный легион ВСУ. Всего двумя днями ранее британские наёмники из SAS были похоронены в Одессе прямо в отеле, где оборудовали логово. Позже появилось видео с последствиями удара ВС РФ по гостинице с легионерами.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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