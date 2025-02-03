Финнам дали инструкцию по вступлению в Иностранный легион ВСУ под видом «добровольцев»
МИД Финляндии составил инструкции, как отправиться наёмником в ряды ВСУ
МИД Финляндии разъяснил на своём сайте, как желающие могут отправиться воевать против России в составе украинской армии. Инструкции названы как «Информация для добровольцев», в тексте подчёркивается, что подобное наёмничество финскими властями не запрещается.
«Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии», — отмечается в документе.
По всей видимости, Хельсинки не сильно забот участь собственных граждан в случае вступления в Иностранный легион ВСУ. Всего двумя днями ранее британские наёмники из SAS были похоронены в Одессе прямо в отеле, где оборудовали логово. Позже появилось видео с последствиями удара ВС РФ по гостинице с легионерами.
president.gov.ua